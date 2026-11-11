Cyberattacchi, Calenda ad AdnTalks: “Possibilità grande attacco a infrastrutture strategiche è

“Dal 2016 i russi interferiscono regolarmente nel dibattito democratico attraverso i social ma organizzano anche cyberattacchi. Quelli più pericolosi sono quelli attraverso gli spyware dormienti. Noi su questo abbiamo investito poco e quindi la possibilità di un grande cyberattacco a infrastrutture strategiche come distribuzione dell’acqua ed energia è un rischio concreto”. Lo dice Carlo Calenda, intervistato dal direttore dell’Adnkronos Davide Desario, ad AdnTalks.