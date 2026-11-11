Cyberattacchi, Calenda ad AdnTalks: “Possibilità grande attacco a infrastrutture strategiche è concreto”

(Adnkronos) – “Noi sappiamo che dal 2016 i russi interferiscono regolarmente sia dal punto di vista dei nostri social e quindi di tutto il dibattito democratico. Ma anche fanno cyberattacchi che sono i due tipi, uno è quando si manifestano. Ma quelli più pericolosi sono quelli che hanno fatto nel corso degli anni per rompere, diciamo le difese e poi mettere degli spyware dormienti che non che non fanno niente finché non decidono di attivarli”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, intervistato dal direttore dell’Adnkronos Davide Desario, a AdnTalks.

“La realtà è che noi su questo abbiamo investito poco. E quindi la possibilità di un grande cyberattacco a infrastrutture strategiche come distribuzione dell’acqua, energia eccetera è un rischio concreto. Quando si parla di investimenti in difesa e noi siamo all’aumento degli investimenti sulla difesa, si parla prima di tutto di un dominio che è quello digitale che contiene i nostri dati, le nostre pensioni, i nostri conti bancari, la nostra energia. E l’Italia è molto indietro”.

Se dovessimo fare una sorta di gioco della torre tra Giorgia Meloni e Elly Schlein e Conte, chi è che non butterebbe giù? “Giorgia Meloni, almeno lei è vera”. “Poi ha intorno una classe dirigente che diciamo tra il disastroso e il devastante e lo secondo me lo sa anche lei ed è un problema. Però lei è una persona che almeno non è artefatta”, ha aggiunto.

“Se Meloni avesse chiaro cosa si sta preparando intorno a noi, quello che dovrebbe fare, a mio avviso, più della finanziaria, è chiamare le elezioni e non avere Salvini come alleato. Perché questo le darebbe la possibilità di fare cose che oggi non riesce a fare, perché Salvini continuamente deve segnare un punto”, ha detto ancora Calenda, aggiungendo: “La verità è che Salvini è diventato un problema gigantesco per la Meloni e per quella coalizione di governo”.

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