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Curigliano (UniMi): “Esmo a Milano nel 2028 riconoscimento per tutta la ricerca”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Esmo è una società oncologica globale che ha circa 53mila soci di tutto il mondo con radici prevalentemente europee. A Milano non c’era da circa vent’anni. Proprio Milano è una città che ha dato molti contributi nella ricerca oncologica. Riportare quest’evento nel 2028 è un riconoscimento per tutto il commitment dell’ecosistema di ricerca milanese a livello globale, oltre che un evento importante in grado di dare visibilità alla città, alla regione e che porterà circa 43mila persone da tutto il mondo”. Lo ha detto Giuseppe Curigliano, presidente eletto di Esmo-Società europea di oncologia medica e professore ordinario di Oncologia medica all’Università Statale di Milano, in occasione dell’incontro, svoltosi oggi a Milano, ‘Verso Esmo 2028’, con cui la società scientifica ha formalizzato la scelta del capoluogo lombardo come sede del prossimo Congresso e ha presentato i dettagli dell’evento in programma dal 20 al 24 ottobre 2028. 

“Non sappiamo ancora quali saranno i temi del congresso – ha continuato Curigliano – In genere ne veniamo a conoscenza 6 mesi prima perché la ricerca oncologica è qualcosa in divenire continuo. Prima di 3 settimane fa non conoscevamo il programma della manifestazione che si terrà la prossima settimana a Madrid, ad esempio, e questo perché in genere si presentano dati originali: è un congresso dove quasi tutto il programma è incentrato sui dati di studi prospettici randomizzati, e i cui risultati vengono presentati live in quel momento. Ci aspettiamo grandi numeri perché negli ultimi 3 anni Esmo ha avuto la fortuna di poter presentare decine e decine di studi che hanno cambiato radicalmente la pratica clinica. Il più grande risultato raggiunto è proprio questo, è vedere il congresso crescere in maniera esponenziale”.  

“È diventato espressione – ha concluso – di una società leader globale nell’ambito della disseminazione del sapere e della conoscenza scientifica in ambito oncologico”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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