Bancali usati e nuovi
Cronaca

CUPRA Raval conquista le 5 stelle Euro NCAP con i nuovi test 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
CUPRA Raval conquista le cinque stelle Euro NCAP, entrando nel gruppo dei modelli del marchio che hanno raggiunto la valutazione massima insieme a Leon, Formentor, Born, Tavascan e Terramar. Un risultato particolarmente significativo perché ottenuto secondo il nuovo protocollo di valutazione 2026, caratterizzato da criteri più severi e maggiormente orientati all’efficacia dei sistemi nelle condizioni di utilizzo reali. 

La nuova metodologia Euro NCAP analizza la sicurezza attraverso quattro aree principali: Safe Driving, Crash Avoidance, Crash Protection e Post-Crash Safety. Non viene quindi considerata soltanto la capacità della vettura di proteggere gli occupanti durante un impatto, ma anche il comportamento dei sistemi prima dell’incidente e la gestione delle conseguenze successive. 

 

Progettata, sviluppata e prodotta a Martorell, la compatta elettrica integra sistemi per il monitoraggio del conducente, riconoscimento dei segnali stradali e assistenza alla velocità. Sul fronte della prevenzione troviamo invece frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia e tecnologie per il controllo del traffico circostante. 

La protezione passiva si basa su una struttura della carrozzeria progettata per garantire elevata resistenza, affiancata da sistemi di ritenuta adattivi e da una dotazione completa di airbag. Dopo un eventuale incidente entrano invece in gioco la chiamata automatica di emergenza e le funzioni dedicate alla gestione del veicolo dopo l’impatto. 

Un ruolo importante nel raggiungimento delle cinque stelle è affidato al Safety Pack, che comprende Predictive Adaptive Cruise Control e Front Cross Traffic Alert. Il pacchetto è previsto come configurazione nazionale nella maggior parte dei mercati europei, mentre Raval Plus, Endurance e VZ raggiungono le cinque stelle di serie. 

I risultati ottenuti mostrano 72% nel Safe Driving, 77% nel Crash Avoidance, 91% nel Crash Protection e 95% nel Post-Crash Safety.
 

Per CUPRA, la valutazione della Raval assume anche un valore strategico: dimostrare che una compatta elettrica pensata principalmente per la mobilità urbana può combinare carattere, prestazioni e un sistema di sicurezza sviluppato secondo gli standard più recenti. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roma, avviato oggi su Fontana di Trevi intervento di manutenzione ordinaria

24 Settembre 2018

Il Festival Street Art for Rights 2022 presenta il primo muro finito di NSN997 e il making del muro di Barbara Oizmud

3 Novembre 2022

Fns Cisl Roma Capitale e Rieti: Riccardo Ciofi confermato segretario generale

10 Dicembre 2021
Maurizio Cheli 

La fragilità della terra vista dallo spazio, l’astronauta Cheli partecipa al progetto BG4SDGs di Banca Generali

22 Febbraio 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno