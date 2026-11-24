(Adnkronos) – Dalla prima automobile per neopatentati alle prestazioni delle competizioni turismo. CUPRA Leon amplia la propria gamma con tre novità che interessano motorizzazioni, allestimenti e versioni sportive.

La principale novità commerciale è il debutto del 1.5 Hybrid da 116 CV, abbinato al cambio automatico e accessibile anche ai neopatentati. La motorizzazione viene proposta sulla Cupra Leon negli allestimenti base ed Edge, mentre per la Sportstourer sono disponibili le configurazioni standard e Business.

Le versioni Edge e Business comprendono cerchi in lega da 18 pollici, vernice metallizzata, accesso Keyless Advanced, illuminazione ambientale e videocamera posteriore.

La Sportstourer Business aggiunge il portellone elettrico con apertura senza mani.

Per la Leon Edge 1.5 Hybrid, il prezzo promozionale parte da 29.950 euro, rispetto a un listino di 38.100 euro, grazie a uno sconto complessivo di 8.150 euro.

All’estremo opposto della gamma debutta la CUPRA Leon VZ TCR, edizione limitata a 499 esemplari destinata a celebrare la tradizione sportiva del marchio.

Il motore 2.0 TSI da 325 CV e 420 Nm è abbinato al cambio DSG a sette rapporti e al differenziale autobloccante elettronico VAQ.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 5,3 secondi, mentre la velocità massima non è limitata elettronicamente.

La dotazione comprende sospensioni adattive DCC, sterzo progressivo, freni Akebono a sei pistoncini e cerchi da 19 pollici. La gamma sportiva si arricchisce inoltre delle configurazioni Custom by ABT, con body kit dedicato e nuove finiture.

La VZ Extreme Custom by ABT è disponibile con motorizzazioni benzina da 300, 325 e 333 CV. Su tutte le VZ Extreme diventano standard i freni Akebono, mentre le VZ Custom by ABT più potenti adottano nuovi cerchi Custom Black.

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