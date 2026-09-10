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Crozza diventa Ranucci: “Sono al telefono con Al Capone, un amico”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
“Se io Ranucci fossi ancora il conduttore di Report, come mi occuperei del caso Ranucci?”. Maurizio Crozza torna con Fratelli di Crozza e si presenta con la sua versione di Sigfrido Ranucci. Nel programma che debutta il 2 ottobre sul Nove, Crozza propone l’imitazione del giornalista rimosso dalla conduzione di Report. “Non è inquietante che Ranucci, il più grande giornalista d’inchiesta in Italia e l’ultimo baluardo della libertà di informazione, fosse amico fraterno di un terrificante faccendiere pregiudicato?”, dice Crozza-Ranucci riferendosi al rapporto tra il giornalista e Valter Lavitola, ritenuto dalla magistratura il mandante dell’attentato compiuto lo scorso anno davanti alla casa dell’ex conduttore di Report.  

 

“Abbiamo provato a telefonare a Ranucci per chiederglielo… ma io non rispondo. Quale sarà il futuro di Ranucci? Entrerà in politica? Presidente della Repubblica? Protagonista di un film della Marvel? Aspetteremo e vedremo”, dice Crozza-Ranucci mentre il suo cellulare squilla. “Questa volta rispondo, è Al Capone… un amico fraterno…”. 

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