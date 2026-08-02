Crollo palazzina a Messina, proseguono ricerche dei tre dispersi. Malore per vigile del fuoco

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Proseguono incessantemente le ricerche dei tre dispersi sotto le macerie della palazzina crollata a Messina. I vigili del fuoco continuano a cercare Sara Leone, il marito Santino Magazzù e un domestico che era con loro, il cingalese Lhairu Warnakulasuriya. Al momento sono tre i corpi senza vita estratti dai vigili del fuoco: quelli di Carmelo Leone, la sorella Rosa Leone e la commessa Alessandra Frazzica di 20 anni. Queest’ultima lavorava nel bazar cinese al primo piano dell’edificio.

La Procura di Messina indaga per omicidio plurimo colposo e disastro colposo: tre persone le persone iscritte nel registro degli indagati.

“Stiamo proseguendo nella ricerca dei dispersi e stiamo cercando liberare il più possibile, con delicatezza, il materiale che si trova nei punti dove presumiamo ci possano essere le persone che cerchiamo. Sono principalmente le zone dove si dovrebbero trovare gli appartamenti nell’ala in corrispondenza”, ha detto Agostino Famà, funzionario dei vigili del fuoco. “Siamo centrati, perché presumiamo di aver individuato la zona, ma questo già dall’inizio. Le idee sono abbastanza chiare e quindi pensiamo di arrivare all’obiettivo, però ovviamente c’è tanto materiale che dobbiamo togliere con estrema attenzione per cercare di non alterare le condizioni”, ha spiegato.

Un vigile del fuoco, impegnato nella ricerca dei dispersi, è stato colto da un malore e portato via in barella. “Ora sta meglio, ovviamente le temperature incidono”, ha spiegato Famà.

“Certamente è complicata la valutazioni delle cause del disastro che sicuramente non spettano a me, c’è chi ha un’esperienza importante come il capo della protezione civile regionale, che sicuramente ha fatto le sue valutazioni più tecniche e poi c’è la magistratura che sta indagando”. Così il sindaco di Messina Federico Basile. “Questa era una costruzione del 1989 abbastanza recente rispetto a quelle che ci sono in città e c’è sicuramente un tema che va approfondito sulla tipologia sui materiali utilizzati – ha aggiunto – Ci sono regole, e sappiamo c’è chi le rispetta e chi non le rispetta al 100% e poi possono nascere situazioni come questa, però ripeto è prematura qualsiasi valutazione perché non sappiamo precisamente quello che è accaduto”.

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