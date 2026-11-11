Crollo in cantiere ricostruzione a Fontecchio: morti due operai, un terzo estratto vivo

(Adnkronos) – Due operai sono morti e un terzo risulta disperso nel crollo di un’abitazione in ristrutturazione in provincia dell’Aquila, a Fontecchio. Il crollo è avvenuto nel cantiere di Palazzo Paolini, al centro di lavori di ricostruzione post sisma.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso. A ricostruire le prime fasi dell’accaduto è il sindaco di Fontecchio, Andrea Italo Di Biase, che riferisce all’Adnkronos: “Stavano lavorando in questa palazzina storica della frazione di Fontecchio. Gli operai avevano installato fettucce e tiranti. Erano circa una decina di giorni che avevano cominciato a pulire e a mettere in sicurezza l’esterno, per poi entrare gradualmente nell’edificio”. Oggi il cedimento: “E’ crollato un muro verso la strada, così, all’improvviso. Per anni questo edificio è rimasto in attesa di interventi e non è accaduto nulla. L’impresa, proveniente dall’Aquila, contava sei lavoratori, che erano fuori, sulla strada”. Tre gli operai rimasti coinvolti direttamente nel crollo: due sono morti. “E’ una tragedia per tutti, per chi stava lì e ha perso la vita e per l’intera comunità”, afferma ancora il primo cittadino. Restano da chiarire l’esatta dinamica del cedimento e le cause che hanno provocato il crollo. Sono in corso indagini. L’edificio è stato posto sotto sequestro.

“Esprimo, a nome mio personale e del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, il più profondo cordoglio per la tragica morte, a San Pio di Fontecchio, dei due operai coinvolti nel crollo avvenuto nel cantiere di palazzo Paolini, interessato dai lavori di ricostruzione post sisma. Una tragedia che colpisce profondamente l’intera comunità e che ci lascia sgomenti. Ai familiari delle vittime rivolgo le mie più sentite condoglianze e la mia vicdi Fdiinanza in questo momento di immenso dolore. Seguiamo con apprensione le operazioni di ricerca e soccorso del terzo operaio ancora disperso sotto le macerie, con la speranza che possa essere ritrovato e tratto in salvo. Un pensiero di gratitudine va a tutti i vigili del fuoco e ai soccorritori impegnati senza sosta nelle operazioni. Questa tragedia richiama ancora una volta l’attenzione sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla necessità di garantire sempre la massima tutela della vita e della dignità dei lavoratori”, è stato il commento di Massimo

Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia Consiglio regionale d’Abruzzo.

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