Crollo in cantiere a Firenze, le ricerche dei dispersi tra le macerie – Video

(Adnkronos) – Vigili del Fuoco in azione dopo il crollo in un cantiere di Firenze che ha fatto due vittime. Estratte vive tre persone finora dalle macerie e "squadre al lavoro dalle 9 per le operazioni di soccorso", informano i vigili del fuoco che pubblicano le immagini dal cantiere. Si cercano ancora i dispersi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)