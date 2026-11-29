(Adnkronos) – “Questo premio coinvolge i Comuni e le nostre imprese associate e riguarda le tematiche che i Comuni stessi ci sottopongono in termini di progetti. Quest’anno abbiamo avuto peraltro un numero di progetti più elevato rispetto a tutti gli anni precedenti, 120 enti e 140 progetti”. Così Giorgio Germani, consigliere delegato di Fondazione Sodalitas, intervenendo a Verona nell’ambito della 43ª Assemblea nazionale dell’Anci durante la quale sono stati assegnati i riconoscimenti della 11^ edizione del Premio di Fondazione Sodalitas “Cresco Award – Città Sostenibili”, diventato un punto di riferimento nazionale per la valorizzazione e la diffusione delle buone pratiche di sostenibilità territoriale.

Tra i temi più presenti nelle proposte, la sostenibilità sociale, con particolare attenzione all’inclusione, al supporto alle diversità e all’educazione, insieme agli interventi in campo ambientale e alla riqualificazione degli spazi. “Sono sempre presenti in maniera molto importante tutte le tematiche di sostenibilità sociale, come inclusione, supporto alle diversità, che vuol dire education, e poi tutte le tematiche riguardanti l’ambiente, come la rigenerazione umana o la rigenerazione di quartieri, di spazi, da poter poi convertire anche al sociale”, osserva.

Germani richiama quindi le sfide legate agli obiettivi di sviluppo sostenibile e alla necessità di rafforzare l’impegno a livello locale. “Il futuro è molto impegnativo, perché nei prossimi anni si conclude l’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e sappiamo dai numeri, dalle statistiche, dalle rilevazioni, che siamo in ritardo su tutta una serie di obiettivi”. Per questo, aggiunge, “l’impegno deve essere ancora maggiore, soprattutto a livello locale, perché è lì dove emergono i bisogni e quindi si manifestano le necessità di supportare questo tipo di bisogni sociali”.

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