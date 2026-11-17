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È partita la Creators Legends League. Lo scorso weekend ha segnato l’inizio del torneo di calcio a 8 presieduto da Luca Toni e dedicato a youtuber, content creator e personaggi che gravitano attorno al web calcistico, che possono contare anche su ex giocatori e vere e proprie leggende della Serie A. Ma cos’è la Creators Legends League?

La Creators Legens League è un torneo di calcio a 8 che unisce influencer e content creator calcistici, che scendono in campo insieme ad ex calciatori della Serie A. La competizione è presieduta da Luca Toni, che ricopre il ruolo di presidente e CEO della Lega.

Il torneo ha un format itinerante, che si sviluppa in varie tappe in giro per l’Italia e conta dieci squadre partecipanti. Tutte le formazioni sono guidate da un creator che occupa il ruolo di capitano o presidente e possono contare su una ‘Legend’, ovvero su un ex calciatore professionista che ha vestito la maglia della squadra di riferimento in carriera.

A differenza, ad esempio, della Kings League, le regole del campionato restano più attinenti al calcio giocato, ma possono contare anche su momenti di intrattenimento pubblico come la possibilità per uno spettatore di scendere in campo e tirare un calcio di rigore. Il calendario si sviluppo con cinque partite giocate consecutivamente, come accaduto nella prima giornata disputata allo Sportitalia Village di Verano Brianza.

A differenza di altri tornei che vengono trasmessi solamente in diretta streaming, le partite vengono successivamente caricate come ‘episodi’ sul canale YouTube della Creators Legends League.

Le squadre che compongono la Creators Legends League sono dieci: Cagliari Creators, Chievoverona Creators, Devil Creators (Milan), Genova Creators, Gobbi Creators (Juventus), Lazio Creators, Napoli Creators, Nerazzurri Creators (Inter), Palermo Creators, Roma Creators.

Tanti gli ex giocatori che partecipano al torneo nel ruolo di Legend. Per i Cagliari Creators c’è l’ex attaccante Jeda, i Chievoverona Creators possono contare su Sergio Pellissier e i Devil Creators sull’ex portiere del Milan Christian Abbiati. La qualità di Diego Perotti è al servizio dei Genova Creators, quella di Nicola Amoruso dei Gobbi Creators, mentre i Lazio Creators puntano su Cristian Brocchi.

Il Napoli Creators può schierare Antonio Di Natale, i Nerazzurri Creators Fabio Galante, mentre i Palermo Creators contano su Stefano Sorrentino e i Roma Creators sull’ex difensore giallorosso Vincent Candela.

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