(Adnkronos) – Botta e risposta, uno dei tanti, in commissione Covid tra Galeazzo Bignami e Giuseppe Conte, che in avvio della sua audizione aveva parlato di “gazzarra mediatica diffamatoria”. Il capogruppo di FdI alla Camera, quindi, è intervenuto: “Le faccio una proposta, ci dimettiamo e ci vediamo in tribunale. Andiamo insieme e firmiamo, ora, così lei mi denuncia per diffamazione e io la denuncio per calunnia. Adesso, ci dimettiamo e andiamo in tribunale”.

Immediata la replica di Conte: “Questa è una boutade. Abbiamo avuto il mandato degli elettori, una cosa seria. Se lei è disposto a rinunciare all’immunità lo dica ai suoi colleghi, per l’autorizzazione. Se ci fosse una calunnia io farei lo stesso, ha la mia parola. Ma questa è una baggianata, una pagliacciata cui non mi presto”.

Con la commissione Covid “avete cercato di dare un indirizzo politico a vostro comodo, forse perché le regioni più coinvolte erano Lombardia e Veneto? Ma noi abbiamo sempre collaborato con i vostri presidenti”, ha detto Conte in audizione. “Avete fatto una grancassa apparecchiata mediaticamente, mi avete diffamato, mi avete associato in una gestione opaca all’avvocato Di Donna, vi volete assumere le vostre responsabilità? Lei oggi si nasconde dietro le vittime del Covid dopo una gazzarra indegna e diffamatoria che avete fatto?”, ha dichiarato l’ex premier rispondendo al capogruppo di FdI Bignami.

E, sempre rivolto a Bignami, ha scandito: “Lei ha detto che ho rassicurato la popolazione per mandare gli italiani a morire. Non ripeta più quella formula, io non ho mandato gli italiani a morire, non faccia speculazioni, questa è una speculazione politica non degna di questa Commissione”. “C’è un’affermazione costruita per far credere che quella rassicurazione voleva proprio mandare gli italiani a morire. Se vogliamo svolgere oggi i lavori della Commissione in modo da ricercare la verità, come lei ha invitato a fare, facciamolo senza suggestioni retoriche, senza illazioni”, ha affermato Conte.

“Mi è stato chiesto perché non querelo Di Donna. Non risulta che abbia fatto il mio nome a sproposito, non c’è nessuna evidenza probatoria, per querelarlo dovrebbe esserci. L’avvocato Spaziani ha chiarito qui che non è mai stato fatto il mio nome, non è mai stato nel studio, non avevo rapporti, ha spazzato via il venticello di calunnia”, ha detto l’ex premier. “Le vostre sono diffamazioni pure e semplici, lo dico da avvocato, sono denigratorie della mia reputazione ma non posso querelarvi perché avete invocato l’immunità parlamentare”, ha spiegato Conte.

“Il 29 febbraio Giorgia Meloni gira un video davanti al Colosseo e dice ‘venite qui perché l’Italia non è paralizzata, venite, non abbiate paura, troverete l’Italia sana e felice’. Lo dice un mese dopo. E’ stato accusato il governo di non aver predisposto misure cautelative, io ho ricordato che un mese dopo Meloni stava ancora a sottovalutare quel rischio per cui le persone potevano andare a morire, dopo un mese non aveva ancora capito dove stavamo. E’ grave”, ha detto l’ex premier nel corso dell’audizione.

“Ho voluto far riascoltare a Giuseppe Conte le parole che pronunciò davanti a centinaia di migliaia di italiani all’inizio della pandemia, quando assicurava che l’Italia era prontissima ad affrontare il virus cinese. Oggi Conte ha tentato affannosamente di spiegarle. Ma quelle parole non si conciliano con il racconto che fa da anni: un sistema che avrebbe funzionato senza sbavature, senza criticità, senza problemi. È una narrazione idilliaca, smentita dai dati di quel periodo – ha dichiarato Bignami – Ed è proprio questa versione autoassolutoria e agiografica a rendere difficile ogni lavoro comune per rivedere ciò che è accaduto e correggere le criticità di sistema che tutti hanno visto e toccato con mano. Conte non ha saputo spiegare perché diede quelle rassicurazioni. Rassicurazioni che hanno portato a non adottare cautele che si potevano prendere, se solo il Governo avesse ascoltato i numerosi scienziati che le consigliavano. A partire dagli eventi e dalle manifestazioni di massa, come la partita Atalanta-Valencia, che non a caso ha messo Bergamo tra le prime province colpite, con un prezzo altissimo di vittime. A tutto questo Conte non ha risposto. Perché non aveva nulla da controbattere”.

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