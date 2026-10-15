Italia
Costruire o arrendersi: l’Europa colonia dell’intelligenza artificiale?
Il fondatore di Mistral Arthur Mensch lancia un avvertimento: affidare ad americani e cinesi lo sviluppo dell’intelligenza artificiale più avanzata significa rinunciare a una parte della nostra sovranità economica, scientifica e strategica. E il precedente del cloud dovrebbe insegnarci qualcosa.
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