Costa (Ieg): “Come organizzatori di Ecomondo diamo l’esempio sui temi green”

(Adnkronos) – “Come organizzatori di Ecomondo, questa è la 29esima edizione, sentiamo anche l’onere morale di dare l’esempio sui temi della sostenibilità, della circolarità economica e dell’efficienza energetica. Il nostro quartiere ha un sistema di riciclo delle acque pionieristico che non spreca nulla di quello che va nelle nostre fontane e nell’utilizzo quotidiano della fiera, poi, impiegato per l’irrigazione”. Così Carlo Costa, Chief Corporate Officer Italian Exhibition Group, durante la diretta Adnkronos da Ecomondo.

“Abbiamo un impianto fotovoltaico sul tetto che sarà oggetto di un progetto importante di revamping insieme ad un privato per incrementare la produzione di energia e soprattutto lo scambio sul posto che quindi evita le dispersioni elettriche, aumenta l’efficienza e per noi ha anche un bell’impatto sulla bolletta a fine trimestre che di questi tempi non è cosa da poco”, continua. ﻿

Inoltre, “stiamo completando l’efficientamento di tutto il sistema di illuminazione del nostro quartiere qui a Rimini, ma anche della sede che abbiamo a Vicenza. Sono altri 80mila metri quadri espositivi sul quartiere di Vicenza. Anche lì c’è tutto un processo di sostituzione di impianti ormai obsoleti con altri efficienti che consumano meno. Come società quotata abbiamo un report di sostenibilità che illustra il nostro impegno sia sui temi ambientali ma anche su quelli sociali e della trasparenza”.

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