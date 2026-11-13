Cosa chiedono Zelensky e Putin per la pace – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos

Prima il tavolo trilaterale ad Abu Dhabi, poi i colloqui diretti degli inviati americani con Vladimir Putin a Mosca e con Volodymir Zelensky a Dublino: proseguono i round diplomatici che al momento sembrano, almeno ufficialmente non aver sbloccato di molto i nodi principali ovvero il cessate il fuoco e la questione territoriale. Qualcosa però oggi trapela sulle richieste avanzate dallo Zar e dal presidente ucraino.

Mentre l’Unione europea elenca le sue priorità e dà un ultimatum ai 27 affinchè entro fine novembre venga individuato chi rappresenterà l’Europa ai negoziati di pace, Mosca che finora ne aveva sempre rifiutato la presenza, oggi fa sapere di non aver ancora dato il via libera alla partecipazione dei Paesi europei ai colloqui.

Sullo sfondo, gli attacchi incrociati che non accennano a fermarsi con sciami di droni ucraini su obiettivi russi, alcuni dei quali hanno fatto vittime civili oltre che paralizzato per ore diversi scali aerei. Attaccata anche la raffineria di Volgograd. Mentre droni russi hanno colpito un condominio a Rivne e un ospedale a Kiev.

A Mosca invece è esplosa un’auto ferendo Serghei Zavorotny, consigliere dell’ex premier ucraino Azarov, che versa in gravi condizioni.

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