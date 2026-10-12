Corsa alla vendita dei biglietti per le Atp Finals senza Sinner? Binaghi: “Andiamo verso il tutto esaurito”

(Adnkronos) – “Senza Sinner si stanno vendendo i tagliandi delle Atp Finals? Mi dispiace deludervi, vedrete i numeri, al di là del grande dispiacere per il nostro campione del mondo, le Nitto Atp Finals vanno verso il tutto esaurito”. Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, non ci sta e risponde sul tema Atp Finals a margine della consegna dei Collari d’Oro a Roma. “Le vendite – dice – continuano incessanti, a dimostrazione del fatto che nel nostro sport una grande competizione vale anche e forse di più di un grande campione”.

Binaghi ha spiegato di aver parlato con lo staff di Sinner: “Ci siamo sentiti spesso con il team di Sinner, noi siamo uomini di poche parole. Lui è altoatesino e io sono sardo, quindi grandi chiacchierate non ne possono venire fuori. Poi è un problema di atteggiamento. Noi crediamo che il successo del tennis italiano derivi da un sistema nel quale ognuno pensa in modo verticale di fare il proprio dovere e il proprio compito al meglio. Per noi è importante che siano seguiti nel migliore dei modi, come accade, e noi ci possiamo dedicare alle innumerevoli idee e progetti”.

Il numero uno della Federtennis ha aggiunto: “Cobolli? Ha avuto un inizio di stagione travolgente. Una finale del Roland Garros con Zverev, io tra l’altro mi vorrei rigiocare un’altra volta quel quinto set. Ha fatto quarti a Wimbledon, perdendo una partita che avrebbe potuto vincere, ha vinto ad Acapulco, è stato a lungo numero 4 della Race e merita, come Bolelli e Vavassori, all’ultimo anno insieme, di giocare questo finale di stagione a Torino, in casa con 15mila persone che fanno il tifo per loro”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)