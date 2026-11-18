“Abbiamo bisogno di togliere l’ossigeno alle reti criminali e di lavorare sempre più in modo transnazionale, perché le reti criminali non riconoscono i confini, quindi anche la risposta deve essere transnazionale. Abbiamo bisogno anche di più trasparenza, perché tra paralisi fiscali e sistemi opachi che nascondono le reali titolarità delle imprese diventa molto difficile agire”. Così l’eurodeputata del Partito democratico, Cecilia Strada, in un’intervista al Parlamento europeo di Bruxelles, a margine dell’evento “Follow the money”.