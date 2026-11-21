“Sono giorni durissimi e il fatto di aver visto tutta questa partecipazione, tutte queste persone così affettuose, che hanno parlato di mio padre come di una persona importante nella loro vita, quasi come una persona di famiglia, mi ha colpito moltissimo ed è un grandissimo aiuto per noi perché il dolore è immenso e ci aiuta sapere che tanti gli hanno voluto bene”. Così la giornalista Natalia Augias, alla chiusura della camera ardente per il padre Corrado, allestita a Roma nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, dove da questa mattina migliaia di persone hanno reso omaggio allo scrittore e giornalista, morto giovedì a 91 anni.