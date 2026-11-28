(Adnkronos) – “Non una parola di meno”. Eugenia Roccella, ministro delle Pari opportunità e della famiglia, interviene così con un post sui social a commento del video ripreso al corteo femminista dove sono stati intonati cori choc in riferimento alla tragica morte del marito questa estate nel lago di Vico.

Unanime la condanna da parte dei vertici parlamentari di Fratelli d’Italia per gli attacchi rivolti alla ministra della Famiglia. Il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami ha denunciato il tentativo di “trasformare la tragedia personale di una famiglia in uno strumento di scherno”, giudicando i cori privi di “alcuna giustificazione”. Sulla stessa linea la vicecapogruppo di FdI alla Camera dei Deputati Augusta Montaruli, che ha parlato di “pura viltà”, accusando le “femministe di sinistra” di calpestare la dignità delle donne con la violenza verbale. Sulla stessa linea il vicecapogruppo alla Camera Massimo Ruspandini, che ha definito l’accaduto “semplicemente indegno”, ricordando che la libertà di manifestare non può essere un alibi per “deridere la morte” e calpestare la dignità altrui.

Dal Senato, i vicepresidenti di gruppo Antonella Zedda e Salvo Sallemi hanno definito l’accaduto una “pagina nera”, sottolineando la contraddizione di cortei che invocano la lotta alla violenza, mentre colpiscono un lutto familiare e auspicano una presa di distanza anche da parte della sinistra.

Vicinanza espressa anche dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che si è detto “disgustato” per un “gesto indegno” con cui “si è superato ogni limite”. Solidarietà anche dalla ministra del Lavoro Marina Calderone, che ha parlato di “squallore puro” per aver trasformato una tragedia familiare in “un coro da stadio”, chiedendo le scuse degli organizzatori, e dal ministro Paolo Zangrillo, secondo cui simili offese sono “parole che uccidono due volte”.

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