Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Corazza: “Sfida è tenere barra dritta su Green Deal in contesto difficile”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Oggi la prima sfida dell’Unione Europea è tenere la barra dritta sul Green Deal, sugli obiettivi climatici che sono sempre più indispensabili vista l’accelerazione del surriscaldamento, in un contesto da incubo. Mi riferisco non solo all’aggressione russa all’Ucraina o la guerra degli Houthi che si è riaperta in Arabia Saudita con tutte le conseguenze per quanto riguarda diesel, carburante per aerei e gas, ma anche al contesto di guerra ibrida”. Così Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, nel suo intervento al convegno Adnkronos Q&A ‘Sostenibilità, le nuove parole chiave’, in corso al Palazzo dell’Informazione a Roma, ricordando come il Parlamento europeo abbia evidenziato che “non è solo la Russia a farci la guerra ibrida, ma anche la Cina, l’Iran, la Corea del Nord. Dobbiamo, quindi, saperci difendere su più fronti e il Green Deal si deve necessariamente oggi coniugare con l’autonomia strategica europea”.  

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Anas rimuove più della metà dei cantieri per facilitare la viabilità nel periodo delle vacanze 

14 Luglio 2022

Wimbledon, oggi la finale: Sinner-Zverev – Diretta

12 Luglio 2026

Vaccini, Cittadinanzattiva: “Organizzazione disomogenea non garantisce accesso”

23 Novembre 2023

Minori, via libera del Cdm alla norma ‘anti-maranza’: cosa prevede

23 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno