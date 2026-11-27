(Adnkronos) – Archiviata col brivido la pratica quarti di finale, l’Italia torna in campo in Coppa Davis. Oggi, venerdì 27 novembre, la Nazionale di capitan Filippo Volandri sfida la Repubblica Ceca nella semifinale del torneo. Si comincia alle 16 con il primo match del singolare.

Tutte le partite saranno visibili in chiaro su SuperTennis e su Rai 1, ma anche in streaming sul sito di SuperTennis e su Rai Play.

Nell’eventuale finale, la vincente di oggi sfiderà la vincente della sfida tra Spagna e Gran Bretagna.

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