Coppa Davis, le ‘Final 8’ saranno in chiaro: dove vederle in tv e streaming

(Adnkronos) – Il grande tennis nazionale in chiaro, gli Azzurri nelle case di tutti gli italiani. Fitp e Rai rafforzano la loro collaborazione in occasione della Davis Cup By Generali 2026, con la Final 8 in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L’intesa prevede che, in caso di qualificazione dell’Italia, le semifinali e la finale disputate dalla Nazionale siano trasmesse in diretta anche su Rai 1, in regime di co-esclusiva con la piattaforma distributiva di SuperTennis. Un accordo che unisce la forza del Servizio Pubblico e quella della Federazione per valorizzare uno degli appuntamenti più importanti dello sport italiano e garantire la più ampia accessibilità possibile alle sfide decisive della Nazionale

In caso di qualificazione dell’Italia alla semifinale, Rai accompagnerà l’avvicinamento alla sfida con una specifica campagna di comunicazione, che prederà il via al termine del quarto di finale degli Azzurri. Analoga attività promozionale sarà realizzata in vista dell’eventuale finale. La collaborazione prevede una distribuzione multipiattaforma Rai – televisione, internet, OTT/mobile e radio – e riguarderà il territorio italiano, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano. FITP e Rai confermano così un obiettivo comune: fare della Nazionale italiana e della Davis Cup by Generali un grande appuntamento televisivo nazionale, mettendo insieme la piattaforma specialistica del tennis italiano e il ruolo del Servizio Pubblico.

Giampaolo Rossi, Amministratore Delegato Rai ha spiegato: “Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo con la Fitp, che consentirà al Servizio Pubblico di essere al fianco di milioni di appassionati di tennis in occasione di uno degli appuntamenti più prestigiosi dello sport internazionale. Portare su Rai 1 le semifinali e l’eventuale finale disputate dalla Nazionale significa garantire a tutti la possibilità di vivere e sostenere gratuitamente gli Azzurri nelle sfide decisive. È il segno concreto della collaborazione tra Rai e Federazione per valorizzare i grandi successi dello sport italiano e renderli patrimonio condiviso del Paese. Con l’augurio e la speranza che il sogno della nostra Nazionale possa arrivare fino in fondo”.

Angelo Binaghi, Presidente Federazione Italia Tennis e Padel ha aggiunto: “Il tennis italiano è patrimonio di tutti e il nostro impegno è fare in modo che le imprese dei nostri atleti possano raggiungere il maggior numero possibile di persone. La collaborazione con la Rai assume, in questo senso, un valore particolarmente significativo: il servizio pubblico svolge un ruolo fondamentale nel garantire la più ampia accessibilità agli eventi che uniscono il Paese, e la Davis Cup by Generali è senza dubbio uno di questi. Portare le eventuali semifinali e la finale su Rai 1 significa offrire a milioni di italiani la possibilità di condividere le emozioni e il senso di appartenenza che solo una nazionale sa trasmettere. Siamo orgogliosi di rafforzare questa sinergia, mettendo insieme la capacità di diffusione della Rai e il ruolo di SuperTennis, la casa del tennis italiano, per accompagnare gli azzurri in una sfida che ci auguriamo possa regalare ancora una volta grandi soddisfazioni”. A Bologna dal 24 al 29 novembre tutta l’Italia potrà così accompagnare gli Azzurri nella corsa alla Davis.

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