(Adnkronos) –

Cambia il palinsesto di Rai1 nella giornata di oggi, domenica 29 novembre, per lasciare spazio alla finale di Coppa Davis. Alle 15, infatti, l’Italia scenderà in campo a Bologna contro la Spagna. Il match sarà trasmesso su Rai1, cambiando così la programmazione della domenica. Confermata ‘Domenica In’: il talk condotto da Mara Venier, andrà in onda regolarmente alle 14 ma con una durata ridotta, solo per 45 minuti. Alle 14.55 circa la linea andrà alla finale di Coppa Davis. Salta quindi ‘Da noi… a ruota libera’ di Francesca Fialdini e, con ogni probabilità, anche ‘L’Eredità’, solitamente in onda alle 18.40. Tutto dipenderà dalla durata della sfida e dalla necessità di proseguire con il doppio.

Al momento la sfida finale prevede:

Alle 15 primo singolare tra i numeri due delle rispettive squadre, Lorenzo Musetti-Rafael Jodar. A seguire, il secondo singolare tra i numeri uno, Flavio Cobolli-Carlos Alcaraz. In caso di parità, si proseguirà con il doppio decisivo: probabilmente scenderanno in campo Andrea Vavassori e Lorenzo Musetti per l’Italia come visto contro la Repubblica Ceca, mentre per la Spagna Marcel Granollers e Calos Alcaraz.

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