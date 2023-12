Continental sarà Top Sponsor al Giro d’Italia 2024

(Adnkronos) –

Continental annuncia la sua presenza al Giro d'Italia 2024. Si tratta della 107a edizione della corsa rosa e Continental sarà presente in qualità di Top Sponsor e Official Tyre. Continental parteciperà anche al Giro-E come sponsor di maglia e parteciperà con un team all’evento. “Partiamo per questa avventura con grande entusiasmo – dichiara Giorgio Cattaneo PR, Communication & Event Manager di Continental Italia –

sarà una grande occasione di incontro con le tante persone che condividono l’entusiasmo per questo sport. Siamo orgogliosi di poter partecipare da protagonisti al Giro, un’eccellenza italiana che alimenta passioni e crea valore, generando importanti ricadute economiche ed esaltando le bellezze del nostro paese. Per noi significa comunicare l’essenza del brand Continental: lavoreremo con impegno per sensibilizzare sui temi della sicurezza sulle strade e sulla visione di una mobilità che, grazie alla ricerca tecnologica, sia in grado di rispondere alle crescenti esigenze di oggi e che sia sempre più legata ai temi della sostenibilità”



Continental da sempre offre pneumatici e tecnologie avanzate per ogni mezzo, in primis per le due ruote, e rappresenta un un perfetto mix tra performances, velocità, comfort e resistenza alle forature.