(Adnkronos) – Se tutto andrà come previsto e non ci saranno intoppi, l’Italia uscirà nella prossima primavera dalla procedura per deficit eccessivo nella quale era entrata nel luglio 2024, dopo l’entrata in vigore del patto di stabilità riformato alla fine del 2023. Il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, lo ha confermato a chiare lettere, presentando ieri a Bruxelles le previsioni economiche d’autunno.

Se il deficit del 2026, che la Commissione stessa prevede al 2,9%, si confermerà, a consuntivo, inferiore al 3% e se l’aumento successivo del deficit sarà interamente attribuibile alla “flessibilità” garantita dalla clausola nazionale di salvaguardia (Nec in gergo comunitario), che l’Italia ha chiesto di attivare sia per la difesa che per l’energia, allora “potremmo chiudere la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia già in primavera”, ha detto il commissario lettone.

Dunque, se tutto andrà come atteso, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti avrà centrato l’obiettivo che ha mancato per un soffio quest’autunno e che avrebbe consentito al governo Meloni di varare una Finanziaria meno rigida. Nella prossima primavera, il calendario del semestre europeo potrebbe sovrapporsi a quello elettorale in Italia, creando una congiuntura oggettivamente favorevole alla maggioranza di governo: l’uscita dalla procedura si concretizzerà tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, ma il quadro sarà già chiaro quando arriverà il dato del deficit/Pil 2026 diffuso dall’Istat.

La prima stima del deficit/Pil viene pubblicata in genere ai primi di marzo, mentre nella seconda metà di aprile il dato viene trasmesso a Eurostat. Se l’Italia andrà a votare nella prossima primavera, come è possibile, allora il governo di Giorgia Meloni potrà presentarsi davanti agli elettori, rivendicando di aver portato il Paese fuori dalla procedura per deficit eccessivo, quella che viene spesso erroneamente chiamata procedura di infrazione, superando gli effetti del Superbonus, introdotto dal governo Conte due mentre era sospeso il patto di stabilità.

Secondo le previsioni della Commissione, il deficit/Pil dell’Italia quest’anno sarà pari al 2,9% del Pil, per poi salire al 3,5% e al 3,2% nei due anni successivi, 2027 e 2028. In primavera, ha spiegato Dombrovskis, “valuteremo i disavanzi previsti per il 2027 e il 2028, verificando se il superamento della soglia del 3% del Pil sia pienamente giustificato dal ricorso alla flessibilità di bilancio, attraverso la clausola di salvaguardia nazionale per la difesa e la resilienza energetica, come richiesto dall’Italia”.

Se la verifica darà esito positivo, allora l’Italia sarà fuori dalla procedura per deficit, anche se poi il disavanzo risalirà a causa delle spese aggiuntive nella difesa e nella resilienza energetica.

Le buone notizie per l’Italia, tuttavia, finiscono qui. Le previsioni economiche d’autunno sanciscono un primato poco invidiabile per Roma, quello del più alto tasso debito pubblico/Pil dell’area euro e dell’intera Ue: finora l’Italia era seconda, dopo la Grecia, ma Atene ha attuato una serie di misure drastiche, con costi sociali elevatissimi (non ultimo un picco di suicidi), per abbattere il suo debito pubblico e quest’anno il suo debito/Pil sarà inferiore a quello dell’Italia, per la prima volta dal 2009.

L’Italia registrerà quest’anno un debito/Pil del 137,9%, superiore al 135,7% della Grecia: l’anno scorso la situazione era invertita, con Atene al 145,4% e Roma al 136,7%. Per la Commissione, il debito/Pil italiano salirà ancora l’anno prossimo, al 138,8%, per poi ripiegare al 138,2% nel 2028. La Grecia, invece, continuerà in una traiettoria discendente, che la porterà l’anno venturo al 130,7% e al 126,6% nel 2028.

A quanto si apprende, a Bruxelles non si vede in Italia la volontà politica di abbattere il debito in modo consistente, come ha fatto la Grecia, cosa che permetterebbe all’economia italiana di mettersi in una zona di maggiore sicurezza, dato che un debito elevato in rapporto al Pil si paga con costi di finanziamento più alti, non solo per le casse dello Stato ma anche nel settore privato. E’ un ulteriore ostacolo all’attrazione di investimenti dall’estero e agli investimenti da parte delle imprese, dato che il costo del credito gioca un ruolo non piccolo quando un’impresa deve decidere dove oppure quando investire.

In più l’economia italiana, anche se non è più la ‘maglia nera’ dell’area euro, perché la salvano la Francia nel 2027 e la Germania nel 2028, si posiziona stabilmente nella fascia bassa dell’Eurozona per la crescita stimata nei prossimi due anni, invariabilmente ben al di sotto della media. Anche se la crescita attesa per il 2026 è stata raddoppiata rispetto a quella prevista nella scorsa primavera, portandola all’1%, l’anno venturo tornerà, secondo le proiezioni della Commissione, agli zero virgola: +0,7% nel 2027 e +0,8% nel 2028.

Pesano anche fattori demografici, che presto si faranno sentire ancora di più sulla popolazione in età lavorativa, in calo. A questa situazione si rimedia o aumentando l’immigrazione, via politicamente poco percorribile, o aumentando il tasso di occupazione femminile, tuttora molto basso (oltre 13 punti percentuali in meno rispetto alla media Ue) o aumentando la produttività. La crescita dell’economia italiana viene valutata in linea con il potenziale, cioè tendente allo zero nel prossimo decennio.

Insomma, l’uscita dalla procedura per deficit eccessivo nella prossima primavera non risolverà i problemi strutturali che l’economia italiana si porta dietro da tempo. Tuttavia, in Europa c’è chi sta peggio: il quadro della Francia, secondo Paese dell’Ue, che esce dalle previsioni economiche è da brividi e spiega in parte perché il Parlamento si trova in un perenne stato “preinsurrezionale”, come ha detto all’Economist l’ex negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier.

Parigi vedrà il proprio debito pubblico salire dal 119,2% del Pil quest’anno al 122,1% l’anno prossimo e al 123,2% nel 2028. Se in percentuale rispetto al Pil il debito francese è inferiore a quello dell’Italia, in cifre assolute è superiore, perché l’economia francese è più grande della nostra. Il deficit della Francia, inoltre, resterà stabilmente sopra il 5%, salendo fino al 5,7% nel 2028. La crescita è debole: +0,4% quest’anno, +0,6% nel 2027, per migliorare a +1,4% nel 2028.

Il tasso di disoccupazione, inoltre, resta da due a tre punti percentuali sopra la media dell’area euro: 8,4% nel 2026, 9,2% nel ’27 e 9,8% nel ’28. Per il resto, la Commissione ha rivisto al rialzo la crescita attesa dell’Eurozona per il 2026, all’1,2% dallo 0,9% previsto nella primavera scorsa; il Pil dell’area euro dovrebbe salire dell’1,2% anche nel 2027 e dell’1,3% nel 2028. Il tasso di inflazione nell’Eurozona dovrebbe calare dal 3,2% di quest’anno al 3,1% nel 2027 e al 2,1% nel 2028, vicino all’obiettivo della Bce.

Per il commissario Valdis Dombrovskis, nel 2026 “l’economia europea sta tenendo meglio del previsto”. Tuttavia, ha avvertito, i disavanzi stanno salendo, e “gli Stati membri dell’Ue devono “rispondere con bilanci che adottino politiche fiscali prudenti, in linea con il nostro quadro di riferimento per la finanza pubblica”.

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