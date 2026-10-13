Italia
Confesercenti, Calenda: “Proposta su rigenerazione urbana? Serve pensiero strategico su sviluppo
“Da 30 anni in tutto il mondo le città sono considerate come un grande progetto di sviluppo, l’urbanizzazione porta questo. Ciò vuol dire avere idee sulla rigenerazione urbana ma anche capire che tipo di turismo si vuole. Bisogna avere un pensiero strategico che manca molto alla politica”. Lo ha dichiarato il segretario di Azione Carlo Calenda, commentando la proposta di legge di Confesercenti sulla rigenerazione urbana a margine di ‘Aperti – Confesercenti Forum 2026’.