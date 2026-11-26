(Adnkronos) – Una vittoria di cuore, carattere e orgoglio. Oggi, giovedì 26 novembre, in un match valido per la quarta giornata di Conference League, l’Atalanta firma una rimonta incredibile contro il Borac Banja Luka, passando dallo 0-2 al 3-2 in un finale semplicemente folle. Dopo una gara complicata e un primo tempo sottotono, chiuso in svantaggio 2-0, la Dea trova la forza di reagire proprio quando tutto sembrava perduto. La svolta arriva negli ultimi sette minuti: all’86’ Krstovic accorcia le distanze, poi Kolasinac ristabilisce la parità al 90′ e Zappacosta completa il sorpasso al 93′, facendo esplodere la gioia nerazzurra. Una beffa tremenda per i bosniaci, che chiudono addirittura in nove uomini. Per l’Atalanta arrivano tre punti pesantissimi, fondamentali per il morale e per la classifica, che ora vede la squadra salire a quota sette punti, al quattordicesimo posto. Dopo la rimonta contro l’Inter, un’altra serata da brividi per la Dea.

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