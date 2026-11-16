Conclusa con oltre 700 presenze ‘Treviso D’Autore’, sindaco Conte annuncia la seconda edizione

(Adnkronos) – Oltre 700 presenze nelle due giornate, decine di protagonisti della politica, delle istituzioni, dell’economia e dell’informazione nazionale e una seconda edizione già annunciata dal sindaco Mario Conte. Si chiude con un bilancio record il debutto di ‘Treviso D’Autore’, la rassegna organizzata da Vis Factor e curata da Valentina Fontana e Francesca Carollo, che nel fine settimana ha portato all’Auditorium Santa Caterina alcuni dei principali protagonisti del dibattito pubblico italiano.

Due giorni di incontri, interviste e confronti che hanno fatto di Treviso un luogo di dialogo sui grandi cambiamenti di questa fase storica. Dalla guerra ibrida alle tensioni internazionali, dalla disinformazione all’intelligenza artificiale, fino al futuro del lavoro, alla competitività delle imprese e alle sfide delle nuove generazioni. Un programma che ha intrecciato visioni politiche differenti, esperienze imprenditoriali e le analisi di alcune delle firme più conosciute del giornalismo nazionale. Ad animare il confronto sono stati i ministri Carlo Nordio, Antonio Tajani e Guido Crosetto, i presidenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, Alberto Stefani e Massimiliano Fedriga, i sottosegretari Claudio Durigon e Andrea Ostellari, le europarlamentari Elena Donazzan e Alessandra Moretti, insieme ad Alessia Morani e ad altri rappresentanti delle istituzioni.

A portare la voce del mondo produttivo, tra gli altri, Renzo Rosso, fondatore di Diesel e presidente di Otb Group, Walter Bertin di Labomar, Francesco De Bettin di Dba Group, Riccardo Donadon di H-Farm e Simone Romagna di Trasporti Romagna. Una partecipazione che ha dato alla prima edizione trevigiana un respiro nazionale, grazie anche alla presenza di giornalisti e commentatori come Gianluigi Nuzzi, Paolo Del Debbio, Alessandro Sallusti, Giuseppe Cruciani, Alessandra Ghisleri, Jole Saggese, Janina Landau, Giuliano Zulin, Gaia Mombelli, Luca De Carolis, Roberto Parodi e Federico Palmaroli, in arte Osho.

Il filo conduttore è stato quello della disinformazione, tema al centro del percorso 2026 di D’Autore: il rapporto tra fatti e narrazioni, la capacità delle nuove tecnologie di influenzare l’opinione pubblica e le conseguenze che tutto questo produce sulle scelte politiche, economiche e individuali. Un tema affrontato da prospettive diverse, dalla giustizia alla geopolitica, dalla comunicazione politica alla trasformazione digitale delle imprese. Accanto ai grandi scenari internazionali, particolare attenzione è stata dedicata al territorio veneto, alla sua vocazione produttiva e alla necessità di creare nuove opportunità per i giovani. Tra i temi emersi, il progetto S.t.a.y. Veneto, illustrato dal presidente Alberto Stefani, con 30 milioni di euro destinati a sostenere i giovani dopo la laurea e a rafforzare il rapporto tra università, ricerca e imprese. Sul versante imprenditoriale, il confronto ha messo in evidenza il ruolo degli investimenti e dell’innovazione per affrontare una fase economica segnata da profonde trasformazioni.

Il successo della manifestazione ha già aperto la strada alla seconda edizione. Ad annunciarla è stato il sindaco di Treviso, Mario Conte, confermando la volontà di dare continuità a un appuntamento che, al suo debutto, ha portato in città un confronto di rilievo nazionale. “Treviso ha dimostrato di poter essere un punto di riferimento per il dibattito sui grandi temi del Paese. La partecipazione del pubblico e la qualità degli ospiti confermano che c’è interesse per occasioni di confronto come questa. Per questo vogliamo dare continuità alla manifestazione e tornare con una seconda edizione”, conferma il sindaco Conte. “Portare a Treviso, alla prima edizione, una rappresentanza così autorevole delle istituzioni, della politica, dell’imprenditoria e del giornalismo nazionale, e registrare una risposta così importante da parte del pubblico, è un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi”, commenta Valentina Fontana, ideatrice della rassegna D’Autore e amministratore unico di Vis Factor. “Da oltre quindici anni lavoriamo per creare occasioni di confronto capaci di superare gli schieramenti e mettere in dialogo mondi che troppo spesso non si parlano. Treviso ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche per diventare una tappa stabile di questo percorso: un territorio dinamico, una forte identità produttiva e un pubblico attento e partecipe. L’annuncio della seconda edizione da parte del sindaco Conte è il modo migliore per chiudere queste due giornate e cominciare a guardare al futuro”.

“Volevamo portare a Treviso un dibattito di respiro nazionale, facendo incontrare personalità che abitualmente si confrontano sui grandi palcoscenici dell’informazione e della politica”, aggiunge Francesca Carollo, giornalista e co-curatrice della rassegna. “La risposta della città ci dice che questa intuizione era giusta. Il Veneto è abituato a far viaggiare lontano i propri prodotti, le proprie competenze e le proprie imprese. Con Treviso D’Autore abbiamo voluto fare in modo che anche le idee e le riflessioni che nascono da questo territorio potessero avere la stessa capacità di raggiungere un pubblico più ampio”. La prima edizione di Treviso D’Autore ha concluso il calendario 2026 delle rassegne D’Autore che da oltre quindici anni attraversano l’Italia portando il confronto pubblico in alcuni dei luoghi più belli e rappresentativi del Paese. La manifestazione si è svolta con il patrocinio del ministero della Cultura, del ministero del Turismo, della Regione del Veneto, della Città di Treviso e di Confindustria Veneto Est. Partner: Philip Morris Italia, Enel, Retitalia, Trasporti Romagna, DBA Group e Consorzio Tutela Prosecco Doc. Media partner: Adnkronos, Sky Tg24, Esperia, Chi e Wall of Dolls onlus.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)