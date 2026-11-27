“Dobbiamo lavorare soprattutto per migliorare la comunicazione, facendo emergere un sistema di certificazione della notifica dei verbali attraverso le nostre banche dati e l’integrazione con i sistemi informativi”. Lo afferma Luigi Altamura, Comandante della Polizia Locale di Verona, a margine dell’evento curato da PagoPA in occasione della 43esima Assemblea Annuale dell’Anci di Verona, che ha visto partecipe anche quest’anno la Società come Partner Istituzionale.