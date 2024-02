Come usare i bonus senza deposito nei casinò online

(Adnkronos) – In collaborazione con: Bazoom I bonus senza deposito sono sicuramente tra i più ricercati nei casinò online. Possono essere inseriti dai casinò online come benvenuto dopo la registrazione per i nuovi iscritti, oppure offerti in promozioni successive a giocatori già iscritti. Sono più rari rispetto ai bonus di benvenuto con ricarica, che consistono in una somma bonus come percentuale del primo deposito. Proprio perché non ce ne sono tantissimi in giro, quando se ne trova uno è importante saperlo sfruttare nel migliore dei modi. Ecco perché può essere utile qualche consiglio su come usare al meglio i bonus senza deposito nei casinò online. Un bonus senza deposito è una speciale offerta dei casinò online che prevede una ricompensa – solitamente in fondi bonus o in giri gratis – senza la necessità di eseguire un deposito. Questo tipo di bonus si differenzia dunque dal bonus sulla ricarica che i casinò assegnano in occasione del primo deposito e a volte in caso di versamenti successivi. Non essendo collegata a un deposito, i casinò online tendono a offrire questa promozione con più parsimonia, ma è comunque possibile trovare bonus senza deposito anche nei casinò online italiani. Va ricordato che tendono a essere di importo minore (di solito variabile tra i 5 € e i 20 €) rispetto ad altri bonus, ma sono del tutto gratuiti per i giocatori. Anche se il concetto dietro a un bonus senza deposito è sempre il medesimo, ovvero un premio attribuito senza che sia necessario effettuare un pagamento nel casinò, le tipologie variano. Ecco dunque in dettaglio quali sono i principali tipi di bonus di benvenuto che un giocatore può trovare in un casinò. Un bonus senza deposito in denaro prevede l’assegnazione di una somma nel proprio saldo giocatore che potrà poi essere giocata all’interno del casinò. Tale bonus, come del resto quasi tutte le offerte dei casinò, non è immediatamente prelevabile, ma va giocato un certo numero di volte prima di poter essere trasformato in denaro nella piena disponibilità del giocatore. Il bonus deve anche essere giocato entro un determinato termine, ma per essere più rapidi è anche possibile usare il proprio cellulare. La somma assegnata come bonus senza deposito dipende dalla specifica offerta fatta dal casinò online. A volte può essere necessario inserire un codice bonus per usufruire di una promozione, mentre in altri casi il solo fatto di iscriversi al casinò o di convalidare la propria identità dà automaticamente diritto a ricevere l'offerta. Il bonus senza deposito può anche consistere in giri gratuiti da giocare alle slot machine del casinò. Come nel caso dell’importo in denaro, anche in questo il numero di giri può variare a seconda dell’offerta. In tutti i casi, le vincite ottenute con i giri gratis a disposizione verranno poi trasformate in denaro bonus che dovrà essere a sua volta giocato secondo quanto previsto dai termini e condizioni dell’offerta. A volte le offerte senza deposito prevedono che i giri gratis vengano giocati in una specifica slot machine. Il bonus senza deposito e senza documento è un tipo di offerta per cui è sufficiente iscriversi al casinò (ed eventualmente confermare la propria e-mail) per ricevere immediatamente l’importo in denaro o i giri gratuiti collegati all’offerta. In altri casi, invece, il casinò può chiedere al giocatore di inviare un proprio documento d’identità per la convalida prima di poter usufruire della promozione. Di solito si può caricare il documento direttamente dal proprio conto di gioco e si può ricevere il bonus entro 24 ore dall’invio. Il primo elemento che salta agli occhi quando si deve scegliere un bonus senza deposito tra le offerte dei vari casinò è sicuramente l’importo. Ma è bene considerare anche altri elementi, in particolare quanto previsto dai termini e condizioni. Ad esempio, il termine entro il quale giocare il bonus può essere un elemento importante, o anche eventuali limitazioni previste per il prelievo. L’elemento più importante per la scelta di un bonus senza deposito è probabilmente rappresentato dai requisiti di puntata. Queste limitazioni previste dai bonus senza deposito equivalgono, in termini semplici, a quante volte l’importo deve essere giocato perché la somma diventi liberamente prelevabile e nella piena disponibilità di un giocatore. Più i requisiti di puntata sono alti, più è difficile prelevare un bonus. Dunque, per fare un esempio, un bonus con requisito di puntata 30x sarà più facile da prelevare di uno con requisito 100x. Infine, dopo aver ricevuto il bonus un elemento importante da considerare è dove giocarlo. Tranne i casi in cui sia richiesto di utilizzarlo in uno specifico titolo, molti giocatori tendono a preferire slot con bassa volatilità (come la nota Starburst), perché pagando somme più piccole ma più frequentemente diventa più semplice riuscire a rispettare i requisiti di puntata prima che l’importo sia esaurito. Per lo stesso principio, è bene non fare puntate troppo alte che potrebbero estinguere il bonus dopo poche giocate sfortunate. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...