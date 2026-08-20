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Colpo in difesa per la Lazio, è fatta per Sutalo dall’Ajax

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Dopo l’attaccante Bamba Dieng, la Lazio piazza un altro colpo di mercato, questa volta in difesa. Il club biancoceleste, secondo quanto riporta Sky Sport, ha infatti raggiunto l’accordo con l’Ajax per Josip Sutalo. L’operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Il 26enne croato sbarcherà nella Capitale domani per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Finora la Lazio ha ufficializzato 4 acquisti: Alfonso Pedraza, Danilho Doekhi, Bruno Galassi e Davide Frattesi.  

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