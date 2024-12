Colpo di scena al Grande Fratello, arriva una nuova concorrente: “Entrerà solo per lui”

Nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello, a quanto pare una concorrente tornerà nella casa e lo farà solo per lui: cosa accadrà.

I colpi di scena al Grande Fratello non mancano mai, dopo l’ultima puntata del reality pare che ci sarà un altro nuovo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ma questa volta sarà una vera sorpresa per un concorrente in particolare. La scelta, infatti, potrebbe essere stata fatta solo per lui e sarà davvero interessante vedere come reagiranno tutti i concorrenti.

E’ ormai noto che gli ascolti del GF quest’anno starebbero deludendo parecchio i vertici Mediaset e pare che gli autori stiano facendo di tutto per creare dinamiche interessanti e conquistare il pubblico. Questo nuovo ingresso potrebbe essere una scelta mirata, soprattutto perché la concorrente potrebbe entrare con l’intenzione di conquistare proprio lui.

Chi entrerà nella casa del Grande Fratello?

A quanto pare assisteremo, dunque, a un nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello, una persona che è già nota al pubblico del programma e aveva già trascorso qualche giornata nella casa più spiata d’Italia.

Parliamo di Maika, la concorrente del Gran Hermano, che era stata ospite nel reality italiano e si era invaghita non poco di Tommaso. Rientrata nella casa madrilena aveva raccontato di essersi innamorata dell’idraulico toscano, al punto che il giovane è volato anche lui in Spagna per qualche giorno. In quell’occasione, però, il ragazzo aveva deciso di essere chiaro con lei, dicendole che voleva solo amicizia e lasciando intendere di essere legato a un’altra persona, Maria Vittoria.

Ma ora le cose sono molto cambiate, Maria Vittoria si è allontanata da Tommaso e si sta avvicinando sempre di più ad Alfonso. Sebbene quest’ultimo non voglia far soffrire l’idraulico e parla solo di un rapporto di amicizia, non è detto che le cose non possano cambiare da un momento all’altro. Ed ecco che l’ingresso di Maika, anticipato da Deianira Marzano, se fosse vero potrebbe smuovere un po’ le cose nella casa.

La ragazza potrebbe provare a conquistare Tommaso, che magari adesso si sente più libero di viversi un flirt con lei e la cosa potrebbe infastidire Maria Vittoria. A questo punto non ci resta che aspettare la prossima puntata del Grande Fratello e vedere se davvero arriverà Maika e quali saranno le reazioni nella casa. Se dovessero avvicinarsi i due ragazzi questo potrebbe spingere Maria Vittoria e Alfonso a fare lo stesso, staremo a vedere.