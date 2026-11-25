“Siamo nella fase di adozione: alcuni dati riportano un raddoppio del numero di imprese che adottano l’intelligenza artificiale. La parte più importante è ben sottolineata dal titolo di questo studio: Industria Italia: Execution. L’aspetto fondamentale è proprio l’esecuzione: è l’ora di fare”. Sono le parole di Mauro Colombo, Innovation Director, Hpe Italia, alla presentazione del Rapporto Strategico 2027 ‘Industria Italia: Execution. Agenda operativa per la politica industriale’ stilato da Ced – Centro economia digitale che si è svolto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.