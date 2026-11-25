Collezionismo, trading cards e memorabilia: l’eBay Collected Report 2026 e il programma a Milan Games Week & Cartoomics

(Adnkronos) – Il mercato delle carte collezionabili, dei memorabilia sportivi e degli oggetti legati alla cultura pop torna al centro della Milan Games Week & Cartoomics 2026, manifestazione in programma a Milano dal 27 al 29 novembre a cui eBay partecipa per il sesto anno consecutivo in qualità di Main Partner. Per l’intera durata dell’evento, all’interno del Padiglione 9 presso lo stand M21/P12, lo spazio dedicato alla funzione di shopping in diretta eBay Live ospiterà due palchi con un palinsesto di trasmissioni in streaming, aste e sessioni di apertura di buste sigillate insieme ai venditori della piattaforma, culminando ogni giorno tra le 17:15 e le 19:30 in appuntamenti speciali con la partecipazione di ospiti e creator quali Esteban Cambiasso, Xiuder, Steven Basalari e St3phny.

L’appuntamento fieristico offre anche l’occasione per fotografare lo stato del settore attraverso i dati dell’eBay Collected Report 2026, che analizza le abitudini di ricerca e scambio dei collezionisti italiani e internazionali. Nel comparto delle carte collezionabili emerge il primato di Pokémon, che nell’anno del trentesimo anniversario si conferma per il terzo anno di fila la parola chiave più cercata su eBay.it con una media di una ricerca ogni quattordici secondi e oltre cinquecento ricerche al minuto su scala globale, un interesse rispecchiato anche nelle transazioni record registrate nel corso dell’anno, tra cui la vendita a febbraio di una carta Pikachu Illustrator con valutazione PSA 10 per 16,49 milioni di dollari e il superamento della soglia dei 2,2 milioni di dollari per una carta Alpha Black Lotus di Magic: The Gathering risalente al 1993.

Sul fronte del collezionismo sportivo, il portale italiano registra quattro ricerche al minuto con Diego Armando Maradona in testa alle preferenze nazionali, mentre a livello mondiale, nell’anno dei Mondiali di calcio, le ricerche legate alla disciplina hanno oltrepassato quota 3.300 all’ora segnando un incremento del 20%, trainate da Lamine Yamal seguito da Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

L’indagine evidenzia infine come l’uscita di produzioni cinematografiche e le tendenze diffuse sui social network orientino rapidamente la domanda dei collezionisti, con incrementi annuali del 1.000% nelle ricerche dedicate ai set LEGO Pokémon, del 520% nelle vendite del manga Kagurabachi, del 170% nelle ricerche sul personaggio del Dottor Destino in vista del film Avengers: Doomsday e una crescita del 9.400% nelle vendite dei giocattoli antistress NeeDoh.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)