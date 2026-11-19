Cliniche, ambulatori e Rsa contro le gare periodiche, l’allarme sui rischi per cure e lavoro

Le associazioni della sanità privata accreditata e del settore sociosanitario dichiarano lo stato di agitazione e chiedono a Governo e Parlamento di modificare le regole per la selezione delle strutture che erogano prestazioni per il Servizio sanitario nazionale. Al centro della protesta c’è la disciplina introdotta nel 2022 durante il Governo Draghi. Secondo le organizzazioni, le procedure periodiche di selezione rischiano di favorire i grandi gruppi sostenuti da fondi d’investimento, mettendo sotto pressione le piccole e medie imprese, le cooperative sociali e gli enti del Terzo settore.

Il fronte, che comprende tra gli altri UAP, UNEBA, ACOP, ARIS e diverse articolazioni territoriali di AIOP e Confindustria, sostiene il correttivo presentato dalla maggioranza nell’ambito del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Secondo le stime diffuse dalle associazioni, i comparti rappresentati contano almeno 17 mila strutture e presìdi, circa 150 mila posti letto ospedalieri e residenziali e oltre 150 milioni di prestazioni l’anno. La rete comprende cliniche, poliambulatori, Rsa, centri diurni, laboratori di analisi e strutture di diagnostica per immagini.

La questione riguarda i criteri con cui vengono selezionati gli operatori accreditati che lavorano per il Servizio sanitario nazionale. Le associazioni contestano il peso assegnato ai volumi di attività, alle dimensioni organizzative e alla capacità economico-finanziaria. Temono che questi parametri avvantaggino i gruppi con maggiore disponibilità di capitale e accelerino l’accorpamento delle strutture e la centralizzazione dei servizi. A risentirne, secondo i firmatari, sarebbero soprattutto le aree interne e montane, dove la perdita di un presidio può tradursi in spostamenti più lunghi anche per visite, esami e terapie ricorrenti.

La mobilitazione riguarda anche le ricadute sui lavoratori. Le associazioni avvertono che l’accorpamento dei servizi potrebbe comportare trasferimenti verso sedi più lontane e compromettere la stabilità delle équipe. Per i pazienti fragili o già inseriti in percorsi di riabilitazione e assistenza, il cambio della struttura o dei professionisti di riferimento può incidere sulla continuità delle cure.

Il correttivo sostenuto dalle associazioni darebbe più peso alla qualità delle prestazioni, agli esiti clinici e assistenziali, all’appropriatezza delle cure, alla sicurezza dei pazienti e al radicamento sul territorio. La proposta prevede procedure pubbliche per rispondere ai nuovi fabbisogni individuati dalla programmazione sanitaria e per riassegnare le prestazioni in caso di gravi inadempienze accertate. Gli accordi con gli operatori che mantengono i requisiti di accreditamento e rispettano gli standard di qualità potrebbero invece proseguire.

Le organizzazioni hanno chiesto anche ai sindacati dei lavoratori di partecipare alla mobilitazione per tutelare l’occupazione, le condizioni di lavoro e la presenza dei servizi sul territorio. In assenza di risposte da Governo e Parlamento, si riservano di promuovere ulteriori iniziative a livello nazionale.