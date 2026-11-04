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Clima, resilienza climatica dall’Europa ai territori, fare rete per la rigenerazione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
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(Adnkronos) – A un anno dal lancio del manifesto ‘Rafforzare la resilienza climatica delle regioni marittime’, si è svolto ieri a Ecomondo 2026 l’incontro ‘Rigenerazione adattiva delle aree costiere e dei territori: quali opportunità dal nuovo quadro europeo per la resilienza climatica?’, organizzato in collaborazione con Mase, Ispra, Regione Emilia-Romagna, Gnrac e Conferenza delle regioni periferiche marittime d’Europa. L’evento ha approfondito le opportunità offerte dal nuovo quadro europeo per la resilienza climatica, coinvolgendo rappresentanti della Commissione europea, delle agenzie europee e delle istituzioni nazionali, tra cui l’inviato speciale del Governo italiano per il cambiamento climatico e la presidente della commissione tecnica Pnrr-Pniec, insieme a esponenti del Mase, della Banca europea per gli investimenti, del mondo accademico e delle amministrazioni regionali e locali.  

Al centro del dibattito, l’importanza di una governance multilivello e della collaborazione con i territori per l’attuazione delle strategie europee di adattamento climatico e ripristino degli ecosistemi, con particolare attenzione al ruolo della Regione Emilia-Romagna nel lancio della Water Resilience Alliance e alle iniziative sviluppate a livello locale. 

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