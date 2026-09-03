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Clima, allarme Onu: “Terra in zona pericolo. El Niño sta assumendo proporzioni enormi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Settembre 2026
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(Adnkronos) – La minaccia portata dal ‘super-El Niño’ il fenomeno meteorologico di proporzioni eccezionali e destinato a raggiungere il suo apice entro la fine dell’anno, sta spingendo il pianeta in una “zona di pericolo” per gli eventi estremi collegati. A lanciare l’allarme è il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres che in una nota segnala come “El Niño sta assumendo proporzioni enormi sotto i nostri occhi”. 

“La scienza non lascia spazio a dubbi: il pianeta si trova in acque inesplorate e queste acque si stanno riscaldando. Le temperature superficiali del mare stanno aumentando, le temperature continuano a salire e il mondo – conclude – si trova in una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi”. 

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