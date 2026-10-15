Claudia Pandolfi e Cristina Marino, botta e risposta sui camper usurati: “Argentero ne ha comprato uno”

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Botta e risposta a distanza tra Cristina Marino e Claudia Pandolfi sui ‘Tricamper’, i classici mezzi utilizzati come camerini sui set cinematografici e televisivi. A innescare il dibattito è stata Cristina Marino, attrice e moglie di Luca Argentero, durante l’ultimo episodio del podcast ‘Supernova’ condotto da Alessandro Cattelan. Parlando della vita sul set, Marino ha raccontato che spesso i mezzi forniti dalle produzioni “sono molto usurati” e “non proprio comfort”, svelando che il marito ha deciso di acquistarne uno personale, curato nei minimi dettagli, con l’intenzione di trasformarlo anche in un business affittandolo alle produzioni. “Lui dice: faccio camerini per tutti. La produzione che deve pagare allo stesso prezzo una cosa che è lì da vent’anni con le macchie sul divano o io che lo faccio ‘chiccoso’, tutto carino e su misura, non è più comodo e più carino?”

Le dichiarazioni, riprese in uno spezzone social del programma, hanno suscitato la garbata reazione della collega Claudia Pandolfi, intervenuta nei commenti per difendere il lavoro degli addetti ai mezzi. “Diciamo che ci sono dei Tricamper con qualche annetto sulle spalle – ha scritto Pandolfi – ma sono sicura che non hanno mai dato a Luca un camerino inadeguato, perché gli autisti dei mezzi se ne prendono cura con molta attenzione”. “Poi, per carità – ha concluso l’attrice – libero di fare ciò che vuole”.

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