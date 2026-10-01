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Claudia Gerini e Federico Zampaglione di nuovo insieme per il compleanno della figlia: la dedica

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Claudia Gerini e Federico Zampaglione di nuovo insieme per un’occasione speciale: il compleanno della figlia Linda che ha compiuto 17 anni. A postarlo sui social è stato proprio il frontman dei Tiromancino con alcuni scatti della festa: “Auguri vita mia”, si legge a corredo. Anche mamma Claudia ha condiviso uno scatto che ritrae la famiglia al completo e ha scritto: “Auguri amore, buon compleanno. Sei la nostra gioia. Sei la nostra felicità”. 

L’attrice e il cantante sono separati da ormai dieci anni. Si sono innamorati nel 2004 sul set del video musicale ‘Amore impossibile’ dei Tiromancino e sono stati insieme dal 2004 al 2016. Nel 2009 sono diventati genitori di Linda. Nonostante la scelta di intraprendere strade diverse, il legame tra i due non si è mai spento.  

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