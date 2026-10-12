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Civita di Bagnoregio e Bolsena conquistano il titolo di Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028: il progetto vincitore

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – E’ Civita di Bagnoregio in aggregazione con Bolsena, con il progetto ‘Arte che viene, arte che va’, la Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028. Ad annunciarla è stato il ministro della Cultura Alessandro Giuli nel corso della cerimonia di oggi nella Sala Spadolini del ministero della Cultura a Roma. Le vincitrici hanno superato la concorrenza delle altre città in gara: Capri con il progetto ‘Le sirene del nuovo’; Padova con il progetto ‘Ancora imparo. Esercizi di dissidenza’; Pozzuoli con il programma ‘La città delle fragilità creative’.  

Alle città vincitrici sarà assegnato un contributo di un milione di euro per la realizzazione del programma culturale proposto. Il titolo sarà formalmente conferito con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Cultura, che recepirà l’indicazione della Giuria. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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