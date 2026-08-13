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Cisgiordania, Ambasciatore Usa “Assedio coloni a case palestinesi è terrorismo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Agosto 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – L’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un “atto di terrorismo” le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. “Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. Non c’è alcuna scusa per un comportamento così violento e da teppisti”, ha scritto Huckabee su X. L’ambasciatore ha aggiunto che “le Idf e la polizia israeliana sono andati, su nostra richiesta, a rimuovere i terroristi israeliani che stanno facendo questo”. Una famiglia palestinese che vive in una delle abitazioni alla periferia di Qusra è stata bloccata in casa da domenica, dopo che dei coloni hanno installato strutture temporanee davanti alle abitazioni, rivendicando di fatto il terreno. Questa mattina poi l’esercito israeliano ha annunciato di aver sgomberato l’avamposto e di aver arrestato un israeliano. Il caso di Qusra ha provocato crescente irritazione a Washington. Secondo l’emittente pubblica israeiana Kan, l’amministrazione Trump sarebbe stata infatti fortemente contrariata dalla mancata azione del governo israeliano contro quella che considera una violenza dei coloni ormai diffusa in Cisgiordania, con particolare preoccupazione per quanto accaduto a Qusra.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Agosto 2026
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