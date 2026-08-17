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Cina, vendita al dettaglio di beni e servizi a +2,6% nei primi 7 mesi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Agosto 2026
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le vendite al dettaglio totali di beni e servizi in Cina, un importante indicatore della forza dei consumi del Paese, sono aumentate del 2,6% su base annua nei primi sette mesi del 2026, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi.

Le vendite al dettaglio di servizi sono aumentate del 5% nel periodo da gennaio a luglio rispetto all’anno scorso, mentre quelle di beni sono cresciute dell’1,1%, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Nei primi sette mesi dell’anno, le vendite al dettaglio totali di beni di consumo hanno raggiunto i 28.800 miliardi di yuan (circa 4.240 miliardi di dollari), con un aumento dell’1,2% su base annua, secondo i dati.

Da gennaio a luglio, le vendite al dettaglio online di beni e servizi hanno raggiunto gli 11.700 miliardi di yuan, con un aumento del 4,8% su base annua.

Nello specifico, le vendite al dettaglio online di beni sono aumentate del 4,6%, mentre quelle online di servizi sono cresciute del 5,2%, ha riferito l’NBS.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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