PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le autorità cinesi hanno pubblicato un piano di attuazione per lo sviluppo delle reti di comunicazione di nuova generazione, con l’obiettivo di realizzare, entro il 2030, reti a copertura capillare e con prestazioni all’avanguardia.

Il piano prevede di promuovere al momento opportuno lo sviluppo delle reti 6G e di completare sostanzialmente entro il 2030 la creazione di un sistema Internet satellitare in orbita terrestre bassa.

Secondo il piano, la Cina punta inoltre a promuovere lo sviluppo su larga scala di reti integrate come l’Internet industriale e l’Internet dei veicoli, a migliorare sensibilmente lo sviluppo intelligente e a rafforzare ulteriormente l’ecosistema industriale.

Il piano definisce misure volte a migliorare le reti di base, le reti spaziali e quelle internazionali, oltre alle reti integrate, rendendo al contempo le reti di comunicazione più intelligenti, sostenibili, sicure e resilienti.

Per quanto riguarda l’ecosistema industriale, il piano prevede di accelerare la definizione di standard per tecnologie come il 6G, l’Internet satellitare e le comunicazioni ottiche ad altissima velocità, nonchè l’integrazione delle risorse di calcolo con le reti di comunicazione.

Il piano punta a promuovere l’esplorazione tecnologica dello spazio profondo, delle profondità terrestri e marine e delle aree oceaniche lontane dalle coste, promuovendo al contempo l’integrazione delle interfacce cervello-computer, dell’intelligenza artificiale incarnata e dei veicoli intelligenti connessi con le reti di comunicazione di nuova generazione.

Il piano incoraggia le imprese private a partecipare allo sviluppo delle reti in conformità con le leggi e i regolamenti e a esplorare modalità di coinvolgimento più diversificate. Secondo il piano, occorre fornire un sostegno maggiore per garantire la disponibilità di terreni, foreste, praterie, aree marine e risorse dello spettro radio necessarie allo sviluppo delle reti.

Le reti di comunicazione di nuova generazione costituiranno un’infrastruttura digitale intelligente e integrata, supportata da tecnologie avanzate di telefonia mobile, fibra ottica e satellitari, in grado di fornire una connettività rapida, sicura e sostenibile.

Lo sviluppo delle reti di comunicazione di nuova generazione è una delle sei priorità infrastrutturali di rete della Cina per il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), insieme alle reti idriche, elettriche di nuova generazione, di potenza di calcolo, di condotte sotterranee urbane e logistiche.

La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma ha reso noto che gli investimenti in queste sei reti e nei settori correlati dovrebbero superare quest’anno i 7.000 miliardi di yuan (circa 1.040 miliardi di dollari statunitensi).

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).