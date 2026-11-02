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Cina, ricerca scientifica e ambiente al centro della nuova legge sull’Antartide

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Novembre 2026
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I legislatori cinesi hanno avviato oggi l’esame di un progetto di legge sulle attività in Antartide e sulla tutela ambientale, che punta a rafforzare la gestione della ricerca scientifica e le misure di salvaguardia ambientale nella regione antartica.

Il progetto è stato presentato per la terza lettura alla sessione in corso del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, il massimo organo legislativo del Paese.

L’ultima versione del progetto stabilisce che la Cina debba istituire e migliorare un sistema per le spedizioni in Antartide e rafforzare la gestione e la regolamentazione delle attività correlate.

Aggiunge inoltre disposizioni che sottolineano l’impegno della Cina a favore dell’Iniziativa per la governance globale e a sostegno dell’uguaglianza sovrana, rispettando lo Stato di diritto internazionale, praticando il multilateralismo, promuovendo un approccio incentrato sulle persone e concentrandosi su azioni concrete, e partecipando al contempo attivamente alla governance globale dell’Antartide e alla formulazione delle pertinenti norme internazionali.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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