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Cina, primo volo per un drone alimentato esclusivamente a energia solare

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un drone alimentato a energia solare di piccole e medie dimensioni, sviluppato in Cina, ha completato ieri il suo primo volo, secondo quanto riferito dall’Accademia cinese di aerodinamica aerospaziale che fa capo alla China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

Il drone è un velivolo per uso commerciale interamente elettrico, alimentato esclusivamente a energia solare. E’ lungo 3,2 metri e presenta un’apertura alare di 8 metri, con un’autonomia massima di progetto di 30 ore.

Il gruppo di sviluppo ha spiegato che il drone è stato progettato per essere ecologico, a basso consumo energetico, economico e adatto a una rapida produzione in serie. Tra i suoi principali vantaggi figurano la lunga autonomia di volo, un rapido dispiegamento e una manutenzione e un’assistenza agevoli.

Il drone colma una lacuna nel mercato commerciale cinese dei velivoli di piccole e medie dimensioni interamente elettrici, in grado di operare a bassa quota con lunga autonomia, costi contenuti e su vaste aree, hanno aggiunto gli sviluppatori.

Tra gli impieghi previsti figurano l’ispezione di condotte su lunghe distanze e delle principali infrastrutture idrauliche, il rilevamento topografico e delle risorse naturali, la ricognizione rapida delle zone colpite da calamità e il monitoraggio di vaste aree.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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