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Cina, presentate le misure per stimolare i consumi nelle contee

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Agosto 2026
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha presentato, nella giornata di oggi, una serie di misure volte a stimolare ulteriormente i consumi nei mercati delle aree di livello inferiore e dare nuovo impulso alla spesa dei consumatori nelle contee. E’ quanto si legge in una linea guida pubblicata congiuntamente dal ministero del Commercio e da altri otto dipartimenti governativi.

La linea guida chiede di potenziare i canali di consumo nelle contee, anche attraverso la ristrutturazione dei centri commerciali, dei mercati rurali e delle fiere locali delle cittadine, attirando marchi nazionali e internazionali ad aprire i loro primi punti vendita nella regione e incoraggiando la riqualificazione delle risorse territoriali già esistenti.

Per promuovere nuovi modelli commerciali, il documento sostiene le imprese a catena e i singoli commercianti che soddisfano i requisiti nella gestione di più punti vendita con un’unica licenza commerciale all’interno della stessa contea, promuovendo al contempo marchi nazionali più popolari nei mercati di contea e sviluppando catene di consumo che integrino i settori primario, secondario e terziario.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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