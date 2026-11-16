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Cina, mercato del lavoro stabile e disoccupazione urbana in calo a ottobre

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Novembre 2026
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il mercato cinese del lavoro è rimasto nel complesso stabile a ottobre 2026, con il tasso di disoccupazione urbana rilevato tramite indagine che ha continuato a diminuire. Lo riportano i dati ufficiali diffusi oggi.

Tale tasso di disoccupazione nel Paese si è attestato al 5,1% a ottobre, in calo di 0,1 punti percentuali rispetto a settembre, segnando il secondo mese consecutivo di calo, secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Il tasso di disoccupazione urbana rilevato tramite indagine per le persone di età compresa tra i 30 e i 59 anni, che costituiscono la componente principale della forza lavoro, si è attestato al 3,9% a ottobre, rimanendo stabile a questo livello per quattro mesi consecutivi, ha dichiarato il portavoce dell’NBS Fu Linghui.

Nei primi 10 mesi di quest’anno, il tasso medio di disoccupazione urbana rilevato tramite indagine si è attestato al 5,2%, invariato rispetto allo stesso periodo del 2025, ha reso noto l’NBS.

La Cina si è posta l’obiettivo di mantenere il tasso di disoccupazione urbana rilevato tramite indagine intorno al 5,5% nel 2026, puntando al contempo a creare oltre 12 milioni di nuovi posti di lavoro nelle aree urbane nel corso dell’anno.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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