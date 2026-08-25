Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Cina, lanciati sette satelliti con un razzo Long March-6C

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
Meno di un minuto

TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-6C, con a bordo sette satelliti, è decollato oggi dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. Il razzo è decollato alle 11:21 (ora di Pechino) e ha collocato con successo i satelliti nell’orbita prestabilita. Secondo il centro di lancio, si è trattato della 665esima missione di volo della serie di razzi vettori Long March.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Rebuild 2026, Vecci (Near): “Rigenerazione urbana e housing accessibile, servono regole stabili e tempi certi”

13 Maggio 2026

Mondiali, stanotte Iran-Nuova Zelanda: orario, probabili formazioni e dove vederla

15 Giugno 2026

Chiara Ferragni, influencer indagata per truffa aggravata: uova di Pasqua e bambole nel mirino

22 Gennaio 2024

Abete rieletto presidente della Lega Nazionale Dilettanti

23 Settembre 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno