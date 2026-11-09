Cina, indice dei prezzi al consumo in aumento dello 0,7% a ottobre

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’indice dei prezzi al consumo (CPI) della Cina, uno dei principali indicatori dell’inflazione, è salito dello 0,7% su base annua a ottobre, ha riferito oggi l’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Su base mensile, l’indice è rimasto invariato, secondo l’NBS. Nei primi dieci mesi del 2026, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’aumento su base annua di ottobre è stato determinato principalmente dall’incremento dei prezzi di beni e servizi non alimentari, cresciuti dell’1,5%, mentre quelli dei prodotti alimentari sono diminuiti del 2,9%, pesando sull’inflazione complessiva.

I prezzi di prodotti alimentari, tabacco, bevande alcoliche e pasti fuori casa sono scesi dell’1,6% su base annua, trascinando al ribasso il CPI di 0,48 punti percentuali. I prezzi degli ortaggi freschi sono calati del 16,9% e quelli della carne suina dell’8,6%, mentre le uova hanno registrato un rincaro del 10,1%.

Nelle altre sette categorie, i prezzi sono aumentati su base annua in sei casi e diminuiti in uno. I rincari maggiori hanno riguardato trasporti e comunicazioni (+5,5%), seguiti dall’assistenza sanitaria (+2,4%) e da altri beni e servizi (+1,8%). I costi legati all’abitazione sono scesi dello 0,3%.

Su base mensile, i prezzi di prodotti alimentari, tabacco, bevande alcoliche e pasti fuori casa sono diminuiti dello 0,5%, trascinando al ribasso il CPI di 0,16 punti percentuali. I prezzi sono aumentati dell’1,0% per trasporti e comunicazioni, dello 0,3% per istruzione, cultura e attività ricreative e dello 0,1% per l’assistenza sanitaria.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-