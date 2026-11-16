Cina conferma vertice tra Xi, Trump e Putin

(Adnkronos) – La Cina ha confermato che il presidente Xi Jinping incontrerà giovedì a Shenzhen il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump, dando vita al primo incontro in assoluto tra i tre leader. La conferma da parte di un portavoce del ministero degli Esteri cinese fa seguito agli annunci di Mosca e della Casa Bianca. Il Wall Street Journal aveva riportato il mese scorso che Putin aveva proposto un incontro a tre nel tentativo di negoziare la fine della guerra in Ucraina, che dura da quattro anni.

Sebbene l’incontro tra i tre Paesi, a margine del vertice Apec di Shenzhen, sia senza precedenti, i leader hanno avuto incontri bilaterali nel corso degli anni. Xi ha incontrato Trump tre volte dall’ottobre dello scorso anno e più di 40 volte Putin da quando è diventato presidente nel 2013. Trump e Putin si sono incontrati di persona in diverse occasioni, tra cui una visita del leader russo in Alaska nell’agosto del 2025.

“Per Xi, la sola capacità di portare Putin e Trump al tavolo delle trattative, in uno scenario da ‘primi tra pari’, gli garantirà un notevole vantaggio politico ancor prima dell’inizio dei colloqui”, ha affermato Peter Alexander, amministratore delegato di Z-Ben Advisors con sede a Shanghai. Trump è partito da Washington DC per un viaggio di quattro giorni in Asia che prevede anche una tappa nelle Filippine.

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